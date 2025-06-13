Следующие удары по Ирану будут "еще более жесткими", и "дальше будет хуже", если Тегеран не заключит ядерную сделку.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я сказал им самыми жёсткими словами: "просто сделайте это", но, как бы сильно они ни старались, как бы близко ни подходили, у них так и не получилось. Я сказал им, что всё будет куда хуже, чем они знают, ожидают или чем их предупреждали, что Соединённые Штаты производят лучшее и самое смертоносное военное оборудование в мире - без всяких сомнений, и что у Израиля его очень много, и будет ещё больше - а пользоваться им они умеют.

Некоторые иранские радикалы говорили смело, но они не понимали, что их ждёт. Сейчас все они мертвы, и всё будет только хуже! Уже произошло огромное количество смертей и разрушений, но ещё остаётся время остановить эту бойню, пока запланированные новые атаки не стали ещё более жестокими.

Иран должен заключить сделку, пока ещё есть что спасать от того, что когда-то называлось Иранской империей. Больше никаких смертей, больше никаких разрушений - просто сделайте это, пока не стало слишком поздно. Да благословит вас Бог!" - написал президент США.

Ранее Трамп заявил что для него "никаких сюрпризов не было", но США не участвовали в военных действиях и надеются, что Иран вернется за стол переговоров.

Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Иран пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".

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