Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Верховный лидер Ирана пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием". Уже есть информацию о запуске "Шахедов".

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11:58 Армия обороны Израиля опубликовала кадры, как сообщается, ударов по иранским баллистическим ракетам.

11:50 Турция осудила удар Израиля по Ирану, передает ISNA.

"Недавнее нападение Израиля на Иран считается провокационным актом, не имеющим под собой правовой основы, и новой угрозой региональному миру и стабильности. Международное сообщество должно занять более решительную позицию в отношении действий Израиля", - заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

10:59 Израиль спрятал на территории Ирана не только дроны, но также ракеты и устройства для подавления ПВО, которые были активированы сегодня ночью, рассказал израильский журналист Амит Сегаль со ссылкой на источники.

По его данным, в центральном Иране агенты "Моссада" разместили ракеты рядом с зенитными комплексами, которые ночью были атакованы.

Также специальные устройства (видимо, РЭБ - Ред.) были установлены на машины для выведения из строя иранской ПВО.

А скрытая база дронов была рядом с Тегераном. БПЛА атаковали ракетные установки класса "земля-земля" на военной базе Асфакабад.

10:50 МАГАТЭ пока не видит признаков, что удары Израиля сумели поразить ядерные объекты Ирана, которые находятся глубоко под землей.

Как передает Bloomberg, на главном иранском объекте по обогащению урана нет признаков повышенной радиации, что было бы первым признаком успеха ударов.

Иранские власти сообщили МАГАТЭ, что не наблюдают повышенной радиации на объекте в Натанзе, не была атакована атомная электростанция в Бушере на побережье Персидского залива.

Генсек МАГАТЭ Гросси заявил, что ни сильно защищенный объект по обогащению урана в Фордо, ни его завод по переработке урана не были поражены.

Ранее Тегеран подтвердил гибель своих военных и ученых-ядерщиков в результате ударов.

10:40 Над мечетью Джамкаран в Иране поднял красный флаг мести.

Напомним, почти год назад его уже поднимали после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

10:36 Армия Израиля публикует кадры ударов, как заявлено, по объектам ПВО на западе Ирана перед основной атакой по ядерным объектам.

Судя по кадрам, удары наносят дроны. Возможно, вылетевшие из тайной базы на территории самого Ирана.

10:22 Израиль создал базу ударных дронов на территории Ирана, которые сегодня атаковали объекты, сообщают израильские СМИ.

По их данным, дроны-камикадзе сегодня ночью атаковали пусковые установки ракет класса "земля-земля" на базе Асфагабад недалеко от Тегерана.

Напомним, что некоторые представители иранской элиты были убиты сегодня ночью в своих домах. Вероятно, с помощью беспилотников.

10:07 Дом Золфагари, преподавателя ядерных наук в Университете Бехешти, после израильской атаки.

Всего сообщается о гибели шести ученых-ядерщиков.

09:56 Иран обвинил США в причастности к израильским ударам и пригрозил "ответственностью".

"Агрессивные действия сионистского режима против Ирана не могли быть осуществлены без координации и разрешения Соединенных Штатов. Соответственно, правительство США, как главный сторонник этого режима, также будет нести ответственность за опасные эффекты и последствия авантюризма сионистского режима", - заявляет иранский МИД.

09:47 Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов.

"Мы не обещаем вам только успехов. Ответ не будет похож на все, что мы видели. Мы готовы к обороне", - заявил начальник Генштаба Эяль Замир в обращении.

09:43 Армия Ирана заявила, что запустила 800 дронов в сторону Израиля.



09:40 Завод по обогащению топлива в иранском Фордо не пострадал, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Израиль заявлял, что атаковал ключевые объекты ядерной программы Ирана и высшее военное руководство.

Неделю назад Гросси говорил, что самые важные ядерные объекты Ирана находятся на глубине 800 м под землей.

09:35 Посольство США в Израиле призвало американских госслужащих, а также их семьи, найти себе укрытия.

"В связи со сложившейся ситуацией с безопасностью посольство США приказало всем государственным служащим США и членам их семей укрыться на месте до дальнейшего уведомления", - заявили в представительстве.

09:29 Шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке, запланированный на воскресенье, не состоится из-за израильских ударов.

Об этом заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Аладдин Боруджерди.

Напомним, Трамп заявил, что США не участвовали в подготовке израильского удара и надеются, что Иран вернется за стол переговоров.

09:13 Иран заявил, что уже начал ответные меры на израильский обстрел.

"Необходимые меры для того, чтобы заставить незаконный израильский режим сожалеть о содеянном, начаты с этого момента. Мы не были инициаторами войны, но последняя глава этой истории будет написана Ираном", - говорится в заявлении правительства Исламской Республики.

09:05 Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи пригрозил Израилю "суровым наказанием" и "горькой, мучительной судьбой" за ночные удары.

"Сильная рука военной мощи Исламской Республики не ослабнет. Преступное образование запланировало для себя горькую судьбу и будущее, полное мучений", - написал Хаменеи.

08:55 Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном будет долгой.

По его словам, первый удар был успешным, но война "будет долгой - дольше, чем мы привыкли".

Он призвал израильтян запастись "терпением, верой и уверенностью в победе".

08:52 Иранское издание Nournews пишет о гибели шести ученых-ядерщиков после израильских ударов.

Ранее назывались имена двух из них.

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что обогащение урана будет продолжаться.

08:47 Паблики пишут, что это дом, в котором жил командующий КСИР Ирана Хоссейн Салами - убитый сегодня в ходе израильского удара.

08.45 Еще видео иранских "Шахедов", которые, предположительно, направляются в сторону Израиля.

08.39 После израильских ударов по Ирану погибли два крупных ученых-ядерщика - Мохаммад-Мехди Тегеранчи и Ферейдун Аббаси.

Об этом пишет иранское агентство Tansim.

Первый был президентом одного из университетов, а второй ранее возглавлял Организацию по атомной энергии Ирана.

Напомним, также погибли глава КСИР, начальник иранского Генштаба и еще один генерал.

08.29 Трамп прокомментировал удар Израиля по Ирану.

По его словам, для Соединенных Штатов "никаких сюрпризов не было", но США не участвовали в военных действиях и надеются, что Иран вернется за стол переговоров.

"Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Несколько человек из руководства не вернутся", - заявил Трамп, имея в виду некоторых иранских лидеров, убитых сегодня ночью Израилем.

При этом, кк сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин, Трамп выразил готовность защитить Израиль в случае ответного удара Ирана.

08.26 Израиль для удара по Ирану применил 200 самолетов, которые запустили более 330 ракет, сообщили в израильской армии.

Напомним, Иран уже запусил дроны против Израиля.

08.17 Иран запустил беспилотники по Израилю, заявил представитель ЦАХАЛ. Их более сотни. Сейчас они пролетают над южным Ираком.

Накануне Израиль нанес масштабный ракетный удар по Тегерану и другим городам.

08.15 Саудовская Аравия осудила нападение Израиля на Иран.

"Саудовская Аравия выражает свое решительное осуждение и порицание вопиющих нападений Израиля на братскую Исламскую Республику Иран, которые подрывают ее суверенитет и безопасность и представляют собой явное нарушение и противоречие международным законам и нормам", - заявил МИД страны.

08.10 Цены на нефть выросли почти на 9% после атаки Израиля против Ирана, следует из графиков Bloomberg.

Цена барреля марки Brent превысила 75 долларов.

Накануне в пятницу цены на нефть выросли на 5%, сообщает Reuters.

08.06 Обращение израильского премьера Нетаньяху по поводу нападения на Иран.

Он выпустил его в тот момент, когда израильские ракеты уже атаковали объекты в Иране.

07:56 Помимо главы КСИР и начальника иранского генштаба, в ходе израильского удара погиб еще один высокопоставленний генерал - Голам Али Рашид и его сын.

Об этом сообщает иранское агентство Tansim.

Али Рашид руководил главной компанией-подрядчиком «Корпуса стражей исламской революции» - "Хатам аль-Анбия".

07:45 Израиль нанёс масштабный удар по территории Ирана.

Заявляется, что были атакованы ключевые объекты ядерной программы страны и высшее военное руководство.

Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами и начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери. Их смерть официально подтвердили в Тегеране.

Израильская сторона утверждает, что удары были нанесены по ядерному центру в Натанзе, а также по ряду ученых-ядерщиков и объектам, связанным с разработкой баллистических ракет.

Премьер-министр Нетаньяху заявил, что операция, получившая название «Восходящий лев», будет продолжаться в течение нескольких дней. Также в Израиле заявили, что что Тегеран обогатил достаточно урана, чтобы создать 15 ядерных бомб, поэтому наносился "превентивный удар".

Верховный лидер Ирана пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля «жестким возмездием». СМИ ожидают ответа Тегерана в ближайшие часы.

США, по словам госсекретаря Марко Рубио, не принимали участия в операции и не оказывали Израилю никакой поддержки.

По данным CNN, Трамп провел заседание правительства, на котором обсуждался возможный ответ Вашингтона на развитие событий.

События, предшествующие удару, мы анализировали здесь.