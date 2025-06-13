Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированный удар Израиля по Ирану. По его словам, для Соединенных Штатов "никаких сюрпризов не было", но США не участвовали в военных действиях и надеются, что Иран вернется за стол переговоров.

Об этом сообщает журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X.

"Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Несколько человек из руководства не вернутся", - заявил Трамп, имея в виду некоторых иранских лидеров, убитых сегодня ночью Израилем.

При этом, как сообщила Гриффин, Трамп выразил готовность защитить Израиль в случае ответного удара Ирана.

В то же время, Саудовская Аравия осудила нападение Израиля на Иран.

"Саудовская Аравия выражает свое решительное осуждение и порицание вопиющих нападений Израиля на братскую Исламскую Республику Иран, которые подрывают ее суверенитет и безопасность и представляют собой явное нарушение и противоречие международным законам и нормам", - заявил МИД страны.

Напомним, сегодня ночью Армия обороны Израиля атаковала ключевые объекты ядерной программы Ирана и высшее военное руководство. Для удара применили 200 самолетов, которые запустили более 330 ракет, сообщили в израильской армии.

Ранее Госдепартамент США объявил масштабное предупреждение об опасности для Ближнего Востока и Северной Африки.