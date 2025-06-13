"Иран не может иметь ядерную бомбу". Трамп прокомментировал массированный удар Израиля
Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированный удар Израиля по Ирану. По его словам, для Соединенных Штатов "никаких сюрпризов не было", но США не участвовали в военных действиях и надеются, что Иран вернется за стол переговоров.
Об этом сообщает журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X.
"Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Несколько человек из руководства не вернутся", - заявил Трамп, имея в виду некоторых иранских лидеров, убитых сегодня ночью Израилем.
При этом, как сообщила Гриффин, Трамп выразил готовность защитить Израиль в случае ответного удара Ирана.
В то же время, Саудовская Аравия осудила нападение Израиля на Иран.
"Саудовская Аравия выражает свое решительное осуждение и порицание вопиющих нападений Израиля на братскую Исламскую Республику Иран, которые подрывают ее суверенитет и безопасность и представляют собой явное нарушение и противоречие международным законам и нормам", - заявил МИД страны.
Напомним, сегодня ночью Армия обороны Израиля атаковала ключевые объекты ядерной программы Ирана и высшее военное руководство. Для удара применили 200 самолетов, которые запустили более 330 ракет, сообщили в израильской армии.
Ранее Госдепартамент США объявил масштабное предупреждение об опасности для Ближнего Востока и Северной Африки.