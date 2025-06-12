Израиль находится на грани нападения на Иран, до этого осталось несколько дней.

Об этом пишет агентство Reuters.

Издание сообщает, что посольство США в Ираке начинает экстренную эвакуацию дипломатов, также США готовят вывоз своего персонала из Кувейта.

Британия предупреждает все танкеры и другие суда оставаться наготове при пересечении Персидского залива.

ВМС США в Бахрейне переведены в состояние "высокой готовности" - семьи военных уже получают "зеленый свет" на выезд.

Обострение ситуации агентство связывает с пробуксовкой переговоров США и Ирана по ядерной программе.

Тем временем стоимость нефти Brent выросла почти до 70 долларов из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Напомним, 9 июня израильские медиа сообщали, что подготовка к нанесению израильского удара по ядерным объектам Ирана близка к завершению. В Тегеране заявили, что Иран ударит по скрытым ядерным объектам Израиля в случае атаки последнего на иранские ядерные объекты.

Ранее в МАГАТЭ говорили, что ядерный потенциал Ирана невозможно уничтожить одним точным ударом, поскольку самые важные объекты находятся на глубине 800 метров под землей. По словам глава МАГАТЭ Рафаэля Гросси, "иранский вопрос имеет невероятный потенциал стать катастрофическим", и провал переговоров с Тегераном, которые ведет специальный посланник президента США Стив Уиткофф на фоне угроз Израиля атаковать иранские ядерные объекты, "повлечет за собой военные действия".