Подготовка к нанесению израильского удара по ядерным объектам Ирана близка к завершению.

Об этом сообщил местный телеканал 12.

По информации телеканала, в настоящее время ведутся последние шаги, включая передачу боеприпасов и оперативное планирование.

Между тем в Высшем совете нацбезопасности Ирана заявили, что Тегеран ударит по скрытым ядерным объектам Израиля в случае атаки последнего на иранские ядерные объекты.

Напомним, в МАГАТЭ говорили, что ядерный потенциал Ирана невозможно уничтожить одним точным ударом, поскольку самые важные объекты находятся на глубине 800 метров под землей. По словам глава МАГАТЭ Рафаэля Гросси, "иранский вопрос имеет невероятный потенциал стать катастрофическим", и провал переговоров с Тегераном, которые ведет специальный посланник президента США Стив Уиткофф на фоне угроз Израиля атаковать иранские ядерные объекты, "повлечет за собой военные действия".

Ранее сообщалось, что Иран готов подписать ядерное соглашение с США в обмен на отмену экономических санкций.

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