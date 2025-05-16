Экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает, что Израиль теряет контроль за ситуацией на Ближнем Востоке.

Об этом он написал на свой странице в Facebook, негативно оценивая итоги нынешнего визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток.

"Ближний Восток претерпевает на наших глазах воистину тектонические изменения. Наши враги на наших глазах становятся сильнее. А Нетаньяху, Смотрич и та группа политиков, которая с ними, молчат, как будто ничего не происходит или как будто их не существует. Правительство полностью парализовано: Катар, столица террора, куда уходят корни ХАМАСа, подписывает сделку на триллион долларов с США, модернизирует свои стратегические военные позиции, а израильское правительство молчит", – сказал Беннет.

"Никакой попытки удержать позиции под контролем, никакой стратегии. Турция Эрдогана получает недостающую дозу легитимности и самолеты F-35 от США. Сирия, возглавляемая террористом Аль-Джулани, освобождается от всех санкций, не принимая на себя никаких обязательств. Саудовская Аравия получает одобрение на ядерную программу, Израиль теряет качественное военное преимущество, которое у нас было на протяжении 50 лет и которое является одним из важнейших гарантов для нашего существования. А правительство молчит. Оно в шоке!..", – заявил экс-премьер.

Ранее СМИ писали, что отношения между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США стали напряженными за последние две недели на фоне разногласий по поводу нападения на Иран и возобновления боевых действий в секторе Газа.

Напомним, Трамп объявил, что США снимут санкции, введенные против Сирии.