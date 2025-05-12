Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том. что следует пересмотреть американскую военную помощь, которую страна получает ежегодно.

Об этом сообщает израильская газета "Маарив".

"Мы получаем около 4 млрд долларов на вооружение. Думаю, в какой-то момент мы устанем от этого, как в свое время устали от экономической помощи", - заявил премьер Израиля на закрытом заседании парламентского комитета по иностранным делам и безопасности.

Подобное заявление приводит и Израильская корпорация телерадиовещания.

"Полагаю, нам придется прекратить получать американскую помощь в сфере безопасности", - заявил Нетаньяху.

Израильские СМИ расценили это заявление как возможный признак охлаждения Нетаньяху в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

В 2016 году США и Израиль подписали десятилетний меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление военной помощи на общую сумму 38 млрд долларов до 2028 года. Согласно документу, Израиль ежегодно получает около 3,8 млрд долларов, включая 3,3 млрд на иностранную военную помощь и 500 млн на развитие систем ПРО.

Ранее западная пресса писала, что отношения между Нетаньяху и американским президентом стали напряженными за последние две недели на фоне разногласий по поводу нападения на Иран и возобновления боевых действий в секторе Газа.

Также сообщалось, что США и Израиль обсуждают создание американской администрации в секторе Газа до окончания войны.