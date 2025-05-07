США и Израиль обсуждают создание американской администрации в секторе Газа до окончания войны
Соединённые Штаты и Израиль обсудили возможность создания в секторе Газа территориальной администрации, которую возглавят американцы.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
По данным источников, консультации касались переходного правительства во главе с чиновником США, которое должно было руководить Сектором Газа до тех пор, пока территория не будет "демилитаризована и стабилизирована", а также не будет сформировано палестинское правительство.
Согласно предварительным обсуждениям, такой временный режим не будет иметь фиксированных сроков и продлится столько, сколько потребует ситуация.
Издание добавляет, что к американской администрации в Газе могут присоединиться и другие страны, однако какие именно – не уточняется.
Напомним, в Reuters писали, что ХАМАС согласился на прекращение огня в Секторе Газа.
По словам источников, предложение предполагает, что палестинская военнизированная группировка каждую неделю будет освобождать пятерых израильских заложников, которых удерживают в плену.
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