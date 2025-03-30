ХАМАС заявила о согласии на предложение о прекращении огня в Секторе Газа, которое группировка получила два дня назад через посредников.

Об этом сообщает Reuters.

"Два дня назад мы получили предложение от посредников из Египта и Катара. Мы отнеслись к нему положительно и приняли его", - заявил Халиль аль-Хайя в своем телевизионном выступлении.

Он отметил, что надеется на то, что Израиль, который проводит операцию в Секторе Газа, не "подорвет" такое предложение.

Источники службы безопасности заявили, что в Египте получили положительные указания от Израиля о новом предложении прекращении огня, которое будет включать переходный этап.

По словам источников, предложение предполагает, что ХАМАС каждую неделю будет освобождать пятерых израильских заложников, которых он удерживает.

В Офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что смогли провести консультации в соответствии с предложением, полученным от посредников. Также выяснилось, что официальный Иерусалим передал посредникам встречное предложение в полной координации с США.

Напомним, 19 марта Тель-Авив заявил о возобновлении наземной войсковой операции в секторе Газа.

Перемирие в Газе продолжалось меньше двух месяцев - с 19 января. Стороны не смогли продвинуться дальше, потому что Израиль требовал освобождения всех заложников, а ХАМАС - вывода всех израильских войск из Газы.