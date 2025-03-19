Тель-Авив заявил о возобновлении наземной войсковой операции в секторе Газа.

Об этом официально сообщило представительство Армии обороны Израиля.

"За последние 24 часа силы Армии обороны начали целенаправленные наземные операции в центре сектора Газа и на юге с целью расширения зоны безопасности и создания частичного буфера между севером и югом сектора", – говориться в официальном заявлении ЦАХАЛ.

Как сообщают израильские военные, в рамках этих операций был усилилен контроль над центральной частью коридора Нецарим, разделяющей территорию палестинского анклава.

"Также было решено, что силы бригады "Голани" будут размещены на южном участке и также будут готовы к действиям в секторе Газа. Армия обороны Израиля продолжит действовать против террористических организаций в секторе Газа, чтобы защитить граждан государства Израиль", – указано в сообщении.

Вскоре после этого сообщения на улицы Иерусалима вышли толпы протестующих, возглавляемые израильской политической оппозицией и движением за освобождение заложников палестинской террористической группировки ХАМАС.

На кадрах видно как шествие демонстрантов перекрыло движение на одном из городских проспектов. Участники акции против премьер-министра Биньямина Нетаньяху использовали мегафоны и карикатурные плакаты, поднимали вверх руки с надетой красной перчаткой. Среди государственных флагов Израиля, доминирующих у митингующих заметны жёлтые знамёна и радужные полотна ЛГБТ.

Напомним, ЦАХАЛ возобновил массированные авиаудары по сектору Газа .

Ранее Израиль раскритиковал руководство Сирии за резню алавитов исламистскими боевиками ХТШ.