Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вслед за президентом США Дональдом Трампом выступил против глобальной сетевой структуры скрытых лоббистов, именуемых "глубинное государство" (англ. Deep State).

Соответсвующая публикация появилась на странице главы израильского правительства в соцсети Х.

"В Америке и Израиле, когда на выборах побеждает сильный правый лидер, левое Глубинное государство превращает систему правосудия в оружие, чтобы помешать народной воле. Они не победят ни в одном месте! Вместе мы сильны", – написал Нетаньяху.

Напомним, в США сейчас разгорается конфликт между Трампом и судьями, назначенными президентом Джо Байденом, которые блокируют указы республиканца.

Так, сегодня пресс-секретарь президента Кэролайн Ливитт раскритиковала федерального судью Джеймса Боасберга, который субботу издал временный приказ о блокировке рейсов для депортации нелегалов из США, назвав должностное лицо правосудия "активистом".

Перед этим сам Трамп назвал Боасберга "радикальным левым сумасшедшим", а команда президента попыталась отстранить судью от работы.

Ранее США ввели санкции против прокурора МУС, который выписал ордеры на арест и Нетаньяху главы РФ Владимира Путина.