Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яир Нетаньяху послал французского президента Эмманюэля Макрона из-за планов Франции в июне признать Палестинское государство.

"Пошёл ты!" - написал сын премьера Израиля в соцсети X, комментируя пост Макрона, в котором тот выразил поддержку "Палестинскому государству без ХАМАС" и "стремлению к политическому решению в формате двух государств".

"Да - независимости Новой Каледонии! Да - независимости Французской Полинезии! Да - независимости Корсики! Да - независимости Страны Басков! Да - независимости Французской Гвинеи!" - продолжил Нетаньяху-младший.

При этом он, похоже, перепутал Гвинею с Французской Гвианой.

Напомним, еще в прошлом году премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что отвергает возможность существования палестинского государства. Также, по его словам, Израиль должен иметь полный контроль над всеми палестинскими территориями к западу от реки Иордан.

В свою очередь Макрон говорил, что Франция всегда поддерживала урегулирование конфликта на Ближнем Востоке на основе принципа двух государств, но готова признать Палестину только тогда, когда это "принесет пользу".

В то же время такие страны как Ирландия, Норвегия и Испания официально признали Палестину независимым государством. Они рассчитывали, что это приблизит мир на Ближнем Востоке.