Отношения между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом стали напряженными за последние две недели на фоне разногласий по поводу нападения на Иран и возобновления боевых действий в секторе Газа.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По данным издания, на прошлой неделе израильский министр Рон Дермер передал разочарование премьер-министра в связи с заявлением Трампа о том, что пока не решено, сможет ли Иран обогащать уран в будущем, в то время как Трамп разочарован решением Нетаньяху возобновить войну в Газе, что, по-видимому, противоречит плану Трампа по восстановлению сектора Газа.

Трамп заявил на закрытых переговорах, что новые военные действия Израиля в секторе Газа являются пустой тратой времени, поскольку они лишь усложнят восстановление сектора.

Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают создание американской администрации в секторе Газа до окончания войны. По данным источников, консультации касались переходного правительства во главе с чиновником США, которое должно было руководить Сектором Газа до тех пор, пока территория не будет "демилитаризована и стабилизирована", а также не будет сформировано палестинское правительство.

Также СМИ писали, что Штаты намерены постепенно вывести войска из Сирии, но Израиль требует пересмотра решения.