Иран заявляет, что успешно опробовал новую баллистическую ракету, что может достичь Израиля и обойти некоторые из самых современных систем ПВО в мире.

Об этом пишет издание нью-делийское издание Іndia.

Как говориться в статье, на фоне роста обеспокоенности Запада касательно развития ядерной и ракетной программ Тегерана государственное телевидение Исламской Республики показало кадры испытаний ракеты Qassem Basir, успешно поразившей учебную цель.

В минобороны Ирана заявили, что Basir имеет дальность полёта в 1200 километров и может пройти защиту THAAD – передовую систему противоракетной обороны, которую США развернули в Израиле в прошлом году.

Напомним, на днях США и Иран провели переговоры о ядерной программе.

При этом в Иране говорят, что военный и ракетный потенциал страны не обсуждался, и что переговоры были "исключительно о санкциях и ядерных вопросах".

Ранее в Reuters писали, что Израиль не исключает удар по ядерным объектам Ирана вопреки позиции США.

Атака будет значительно менее масштабной, чем предполагалось изначально, и пока неясно, когда будут реализованы эти планы и будут ли вообще, с учётом того, что в настоящее время Вашингтон и Тегеран находятся в стадии второго раунда переговоров о "ядерной сделке".