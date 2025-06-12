Соединенные Штаты опасаются массовых жертв в случае ответа Ирана на удар Израиля.

Об этом сообщает Axios.

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф на прошлой неделе предупредил ведущих сенаторов-республиканцев о возможных тяжелых последствиях удара по ядерным объектам Ирана. По его словам, ответ Тегерана может привести к массовым жертвам и перегрузить систему обороны Израиля. Об этом Axios рассказали американский чиновник и источник, знакомый с ходом консультаций.

США опасаются, что, если дипломатические усилия провалятся, Израиль нанесёт удар уже в ближайшие выходные. В этом случае Иран может атаковать не только Израиль, но и американские объекты в регионе. В связи с этим Вашингтон начал выводить из зон риска дипломатов и семьи военнослужащих.

Между тем, по словам Дональда Трампа, удар Израиля по Ирану не является неминуемым, но вполне может произойти.

"Я бы хотел избежать конфликта. Но с Ираном придется вести более жесткие переговоры, то есть им придется дать нам то, что они не хотят давать сейчас… Мы довольно близки к соглашению с Ираном. Израильский удар может все испортить. Я хочу заключить соглашение с Ираном. Я не хочу, чтобы Израиль вторгся в Иран", – отметил президент США на брифинге в Белом доме.

Позавчера сообщалось, что Израиль завершает подготовку к удару по ядерным объектам Ирана, а Тегеран грозит ответом.

Реальная ли большая война между Израилем и Ираном, мы подробно разбирали в отдельном материале.