Международное агентство по атомной энергии обвинило власти Ирана в нарушении обязательств, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия. Это первая столь жесткая резолюция МАГАТЭ за почти 20 лет.

Об этом сообщает агентство Reuters.

При голосовании за резолюцию в Совете управляющих из 35 стран три проголосовали против: Россия, Китай и Буркина-Фасо. 11 стран воздержались.

В резолюции говорится, что Иран не предоставил МАГАТЭ достоверных объяснений происхождения следов урана, которые выявили на трех объектах страны.

В организации считают, что три из четырех объектов "были частью незаявленной структурированной ядерной программы, осуществлявшейся Ираном до начала 2000-х годов", и что "в ходе некоторых видов деятельности использовались незаявленные ядерные материалы".

"Поскольку Иран резко реагирует на резолюции, направленные против него, а эта резолюция является самой значительной за последние годы, он, вероятно, отреагирует на нее эскалацией ядерной программы, как и заявлял ранее. Это может осложнить текущие переговоры между Ираном и США, направленные на введение новых ограничений на ускоряющуюся ядерную деятельность Ирана", - комментирует издание.

На днях сообщалось, что Израиль завершает подготовку к удару по ядерным объектам Ирана.

Подробнее о ядерной программе Ирана и угрозе эскалации на Ближнем Востоке мы писали отдельно.