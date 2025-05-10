Иран в ближайшее время готовится отправить в Россию пусковые установки для ракет малой дальности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Тегеран готовится передать пусковые установки "Фатх-360" для баллистических ракет малой дальности, которые, по данным США, Иран отправил в Россию в прошлом году для использования в войне с Украиной, сообщили два западных представителя служб безопасности.

По словам аналитиков, дальность действия ракеты Fath-360 составляет 75 миль (120 км), что даст российским войскам новое оружие для поражения украинских войск, близлежащих военных объектов и населенных пунктов вблизи границы с Россией.

Напомним, в сентябре прошлого года США заявили, что Тегеран поставил ракеты в Россию на девяти судах под российским флагом, на которые были наложены санкции. Три источника сообщили Reuters в то время, что пусковые установки в комплект не входят.

Представители западных служб безопасности и региональный чиновник, говорившие на условиях анонимности, заявили, что поставка пусковых установок Fath-360 уже раненный вопрос, пишет издание.

По данным СМИ, РФ тогда получила от Ирана более 200 ракет Fath-300, которые могут достигать целей на расстоянии до 120 километров.

Над сделкой о передаче России иранских баллистических ракет работали год.