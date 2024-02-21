Иран передал России около 400 баллистических ракет класса "земля-земля". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В частности, были переданы ракеты малой дальности из семейства Fateh-110, такие как Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

По данным источников, поставки начались в начале января, после того как сделка была завершена на встречах в конце прошлого года в Тегеране и Москве.

Иранский военный чиновник анонимно сообщил, что было уже минимум четыре поставки, и в ближайшие недели их будет еще больше. Поставляют их по Каспийскому морю и самолетами.

Отметим, что в октябре истек срок действия ограничений Совбеза ООН на экспорт Ираном некоторых ракет, беспилотников и других технологий. Однако Штаты и ЕС сохранили санкции в отношении программы баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что РФ уже применяет по Украине баллистические ракеты, переданные Северной Кореей. Выводы сделаны на базе изучения баллистической ракеты, обнаруженной в Харьковской области 2 января.