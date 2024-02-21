Северная Корея использует в своих ракетах, бьющих по Украине, западные детали, которые получает в обход санкций.

Об этом сообщает британский Центр исследования оружия в конфликтах (Conflict Armament Research, CAR).

Выводы сделаны на базе изучения баллистической ракеты, обнаруженной в Харьковской области 2 января. Там нашли более зарубежных 290 компонентов, в основном, в навигационной системе.

Их поставили в КНДР, предположительно, 26 компаний со штаб-квартирами в восьми странах – Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии, Тайване и США. На американские компании-поставщики пришлось 75%.

Половина компонентов были произведены с 2021 по 2023 год. Из чего следует вывод, что ракета совсем новая и была собрана после марта 2023 года.

"Северная Корея создала надежную сеть закупок, способную обходить, не обнаруживая себя, режимы санкций, которые действуют уже почти два десятилетия", - делают вывод эксперты.

По информации New York Times, РФ помогает КНДР получить доступ к международной финансовой системе в обмен на боеприпасы.

В начале ноября стало известно, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов. С августа в Россию было осуществлено около 10 поставок оружия и боеприпасов. КНДР также направила в РФ советников по использованию боеприпасов.

По Харькову, 7 февраля, утром было выпущено пять ракет. Две из них - северокорейского производства.