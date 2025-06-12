США и Иран продолжают переговоры по ядерной сделке - на фоне слухов о скором ударе Израиля и выезде американского персонала из соседних стран.

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщает, что шестой раунд переговоров состоится в Маскате в воскресенье, 15 июня.

"Я рад подтвердить, что шестой раунд ирано-американских переговоров организуют в Маскате в это воскресенье, 15 июня", - написал он в соцсети X.

Ранее западные СМИ писали, что Израиль ударит по ядерным объектам Ирана в ближайшие дни. Тегеран обещал в таком случае ударить в ответ по скрытым ядерным объектам Израиля.

Напомним, в МАГАТЭ говорили, что ядерный потенциал Ирана невозможно уничтожить одним точным ударом, поскольку самые важные объекты находятся на глубине 800 метров под землей. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, "иранский вопрос имеет невероятный потенциал стать катастрофическим", и провал переговоров с Тегераном, которые ведет специальный посланник президента США Стив Уиткофф на фоне угроз Израиля атаковать иранские ядерные объекты, "повлечет за собой военные действия".