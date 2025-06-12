В связи с ростом угрозы войны между Израилем и Ираном Госдепартамент США объявил масштабное предупреждение об опасности для Ближнего Востока и Северной Африки.

Его текст появился в соцсетях внешнеполитического ведомства.

Из-за роста напряжённости в регионе Госдеп призывает граждан, находящихся на Ближнем Востоке и в Северной Африке, проявлять повышенную осторожность. Американским гражданам рекомендуется зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP), чтобы получать важную информацию и предупреждения, а также упростить возможность связи в случае чрезвычайных ситуаций за рубежом.

Сегодня СМИ написали, что Соединенные Штаты опасаются массовых жертв в случае ответа Ирана на удар Израиля. Если жесткий ответ последует, Иран может атаковать не только Израиль, но и американские объекты в регионе, беспокоятся в власти США. В связи с этим Вашингтон начал выводить из зон риска дипломатов и семьи военнослужащих.

Реальная ли большая война между Израилем и Ираном, мы подробно разбирали в отдельном аналитическом материале.