Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Также Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с жертвами, в том числе среди мирных жителей, из-за ударов Израиля", - говорится в российском заявлении.

Сообщается, что в разговоре с премьер-министром Израиля Путин заявил, что осуждает удары по Ирану как "нарушение международного права" и призвал к возвращению к переговорному процессу. Он также выразил готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы "не допустить дальнейшей эскалации напряжённости".

В разговоре с Пезешкианом Путин сказал, что РФ поддерживает урегулирование ситуации с иранской ядерной программой путем переговоров.

Президент Ирана в ответ заявил, что Тегеран даст "подходящий ответ" на удары Израиля и добавил, что Иран всегда заявлял, что не стремится создать ядерное оружие.

Ранее МАГАТЭ сообщило о радиоактивном загрязнении внутри ядерного объекта в Натанзе (Иран), куда ударил Израиль.