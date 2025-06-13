Сегодня Израиль продолжил наносить удары по Ирану. Как пишут СМИ, он намерен это делать ещё 14 дней. При этом Иран не нанес серьёзного ответного удара, из-за чего выглядит мальчиком для битья.

Однако, во-первых, пока непонятен реальный ущерб от ударов, помимо гибели высокопоставленных иранских военных. Насчет ущерба для ядерных объектов поступают противоречивые сведения: в МАГАТЭ утверждают, что подземные объекты не пострадали.

Во-вторых, у Израиля существует свой ограничитель в операции: у него нет сухопутных сил, достаточных для военного разгрома Ирана. Причем нет их сейчас и у американцев. Даже если США вдруг решат вступить в войну, они не смогут повторить операцию 2003 года по захвату Ирака. Причины этого мы описывали в отдельном материале.

Поэтому в распоряжении Израиля есть только воздушные удары и диверсии. Это тоже немало. Но, как показывает практика, с их помощью даже хуситов американцы и израильтяне не смогли полностью нейтрализовать. С Ираном будет еще сложнее, особенно если со временем он усовершенствует свою систему ПВО при помощи, например, России и Китая.

Поэтому цели ударов, скорее всего, носят не только военный, но и политический характер:

попытаться разрушить иранскую ядерную программу;

принудить Иран к сделке на условиях США, в том числе путем физической ликвидации тех членов руководства страны, кто сделке противится;

дискредитировать руководство Ирана, представив его слабым и не способным защитить страну, дестабилизировать экономическую жизнь ударами по критической инфраструктуре, вызвать протестную волну внутри Ирана и свергнуть режим аятолл.

Какими могут быть ответные действия Ирана? Существует несколько вариантов.

Первый: согласиться на сделку с США, к чему призывает Дональд Трамп. Хотя Тегеран уже и заявил, что не будет участвовать в переговорах в ближайшее воскресенье, вероятность того, что ситуацию переиграют, не нулевая. Известно, что в иранском руководстве много сторонников компромиссов с Западом, в том числе к ним относят президента страны. Однако нет гарантий, что удары усилили их позиции, а не резко ослабили (особенно если ядерные объекты серьёзно не пострадали). Тем более что главной целью Израиля и США является не сделка с исламской республикой, а, как указывалось выше, свержение режима аятолл. И даже согласие Тегерана на сделку эту задачу не снимет. Удары могут продолжиться в расчете на дестабилизацию внутренней ситуации.

Второй: нанести массированный удар ракетами по Израилю. Последний, однако, к этому, очевидно, готов, поэтому сопоставимого израильским атакам ущерба он нанести не сможет. Израиль при этом дает понять, что в случае ответа Тегерана нанесет еще более масштабный удар, в том числе по НПЗ и другим объектам энергетики. Впрочем, тут вопрос в том, какой ракетный ресурс есть у Ирана и насколько его хватит, чтобы пробить систему ПВО Израиля.

Третий: судя по тому, что Израиль закрывает свои дипломатические представительства по всему миру, он может ожидать удара Ирана по ним. Военного смысла в таком ударе нет. Максимум, который он даст, - демонстрация способности Ирана дать хоть какой-то ответ на израильские атаки.

Четвертый: попытаться перекрыть Ормузский пролив, через который идет большой поток нефти, что приведет к резкому скачку цен на топливо по всему миру. Это сильный рычаг влияния. Но такие действия могут побудить американцев атаковать Иран. Кроме того, это настроит против Тегерана страны Персидского залива. Но полностью нельзя исключать, что Иран пойдет на перекрытие пролива: в Тегеране могут посчитать, что американцы, исходя из описанных здесь причин, побоятся вмешаться и начнут давить на Израиль, чтобы он прекратил удары.

Пятый: нанести удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке, которые более уязвимы, чем Израиль, поскольку расположены ближе и слабее защищены. Это создаст красивую картинку ответа Тегерана, но приведет к тому, что США вступят в войну. Впрочем, если власти Ирана чувствуют себя готовыми пойти на огромные жертвы ради того, чтобы втянуть американцев в войну, создав тем самым грандиозные проблемы для Трампа и США, такой вариант исключать нельзя.

Шестой: ускорить создание ядерного оружия, провести его испытание, после чего выдвинуть Израилю ультиматум с требованием прекратить удары, в противном случае угрожая использованием атомной бомбы. Судя по всему, именно он и является базовым для Тегерана. Однако вопрос в том, можно ли его реализовать. А это зависит от того, насколько близко подошел Иран к созданию ядерного оружия и насколько большой ущерб его ядерной программе нанесли (и нанесут ещё) израильские удары.

В целом же несмотря на ажиотаж вокруг сегодняшних ударов ситуация для Ирана и Израиля с военной точки зрения скорее тупиковая. У Израиля нет возможности захватить Иран - даже с помощью США. А у Ирана нет возможности нанести критический урон Израилю воздушными ударами. Поэтому ставка Израиля и США на разрушение ядерной программы Ирана и принуждение его к сделке, а также на внутреннюю дестабилизацию и свержение власти. Ставка Ирана - продолжать ядерную программу до создания ядерного оружия и при этом удержать ситуацию в стране под контролем.

Что касается Украины, то затягивание войны будет иметь негативные последствия для Киева в плане отвлечения внимания и ресурсов Запада на Ближний Восток.

Однако если Иран будет вынужден согласиться на сделку на условиях Трампа и/или режим аятолл будет свергнут в ходе внутренних потрясений, то эту ситуацию Киев и сторонники жесткой линии на Западе могут использовать для убеждения Трампа и других западных руководителей применить к России "израильский опыт" принуждения, максимально усилив давление на Москву (например, приняв законопроект сената о 500%-ныз пошлинах и увеличив поставки оружия Украине).

При этом, конечно, сравнивать противостояние Израиля с Ираном и Украины с Россией некорректно - как минимум из-за наличия у РФ крупнейшего арсенала ядерного оружия, который Кремль может применить, если увидит, что события на войне и вокруг нее принимают для него особо тяжелый оборот.

Однако украинские власти, конечно, могут использовать ситуацию с Ираном в качестве аргумента для того, чтобы побудить Трампа ужесточить политику против России. Но только в случае быстрого успеха Израиля или больших уступок со стороны Ирана. Если же война затянется, то это сыграет против Киева по указанным выше причинам.