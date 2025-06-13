Израиль создал базу ударных дронов на территории Ирана, которые сегодня атаковали объекты. Об этом сообщают израильские СМИ.

По их данным, этой ночью дроны-камикадзе атаковали пусковые установки ракет класса "земля-земля" на базе Асфагабад недалеко от Тегерана.

Израиль спрятал на территории Ирана не только дроны, но также ракеты и устройства для подавления ПВО, которые были активированы сегодня ночью, рассказал израильский журналист Амит Сегаль со ссылкой на источники.

По его данным, в центральном Иране агенты "Моссада" разместили ракеты рядом с зенитными комплексами, которые ночью были атакованы.

Также специальные устройства (видимо, РЭБ - Ред.) были установлены на машины для выведения из строя иранской ПВО.

А скрытая база дронов была рядом с Тегераном. БПЛА атаковали ракетные установки класса "земля-земля" на военной базе Асфакабад.

Армия Израиля показала кадры ударов, как заявлено, по объектам ПВО на западе Ирана перед основной атакой по ядерным объектам.

Судя по кадрам, удары наносят дроны. Возможно, вылетевшие из тайной базы на территории самого Ирана.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших были обнаружены командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генерального штаба. Иран пообещал, что Тегеран ответит на совершенные действия Израиля "жестким возмездием".

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