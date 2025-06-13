Иран обвинил США в причастности к израильским ударам и пригрозил "ответственностью". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

"Агрессивные действия сионистского режима против Ирана не могли быть осуществлены без координации и разрешения Соединенных Штатов. Соответственно, правительство США, как главный сторонник этого режима, также будет нести ответственность за опасные эффекты и последствия авантюризма сионистского режима", - заявляет иранский МИД.

Ранее Иран отказался от продолжения переговоров с США по ядерной программе.

Шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке, запланированный на воскресенье, не состоится из-за израильских ударов. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аладдин Боруджерди.

По его словам, Иран демонстрировал "добрую волю", участвуя в переговорах. Однако совершенной атакой Израиль и США пересекли красные линии, установленные Тегераном ранее.

После нанесенной атаки Израиля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не участвовали в подготовке израильского удара и надеются, что Иран вернется за стол переговоров.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Иран пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".

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