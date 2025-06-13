Война между Израилем и Ираном будет долгой. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции.

По его словам, первый удар был успешным, но война "будет долгой - дольше, чем мы привыкли".

При этом он призвал израильтян запастись "терпением, верой и уверенностью в победе".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в свою очередь пригрозил Израилю "суровым наказанием" и "горькой, мучительной судьбой" за ночные удары и гибель части иранского руководства.

Иран заявил, что уже начал ответные меры на израильский обстрел.

"Необходимые меры для того, чтобы заставить незаконный израильский режим сожалеть о содеянном, начаты с этого момента. Мы не были инициаторами войны, но последняя глава этой истории будет написана Ираном", - говорится в заявлении правительства Исламской Республики.

Напомним, сегодня ночью Армия обороны Израиля нанесла масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба.

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