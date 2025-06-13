Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху бросил вызов президенту США Дональду Трампу, приняв решение об ударе по ядерной программе Ирана.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Эти удары были нанесены всего через несколько часов после того, как Трамп заявил журналистам, что нападение не является неминуемым и что США по-прежнему верят в перспективы дипломатического решения", - говорится в статье.

"Решение Нетаньяху усилит напряженность в регионе и означает, что ответные меры со стороны Ирана практически неизбежны. Это усугубляет кризис в области внешней политики, с которым Трампу приходится бороться с момента его возвращения в Белый дом, и ставит под сомнение способность Трампа влиять на такого союзника, как Нетаньяху, не говоря уже о лидерах таких противостоящих стран, как Россия или Китай", - пишет издание.

Хотя Трамп и обещал завершить войны на Ближнем Востоке, атака Нетаньяху повышает вероятность того, США могут оказаться втянутыми в эскалацию, отмечает Bloomberg.

"Нетаньяху решил поставить Трампа перед свершившимся фактом и вызвать его на противостояние", - считает директор по вопросам обороны и внешней политики Института Като Джастин Логан.

При этом после удара цены на нефть на азиатских биржах резко выросли, что усилило риск инфляционного всплеска, в котором Трамп обвиняет своего предшественника Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил что для него "никаких сюрпризов не было", но США не участвовали в военных действиях и надеются, что Иран вернется за стол переговоров.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Иран пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".

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