МАГАТЭ пока не видит признаков, что удары Израиля сумели поразить ядерные объекты Ирана, которые находятся глубоко под землей.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, на главном иранском объекте по обогащению урана нет признаков повышенной радиации, что было бы первым признаком успеха ударов.

Иранские власти сообщили МАГАТЭ, что не наблюдают повышенной радиации на объекте в Натанзе, не была атакована атомная электростанция в Бушере на побережье Персидского залива.

Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ни сильно защищенный объект по обогащению урана в Фордо, ни его завод по переработке урана не были поражены.

Ранее Тегеран подтвердил гибель своих военных и ученых-ядерщиков в результате ударов. Сообщалось о гибели шести ученых-ядерщиков.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Иран пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".

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