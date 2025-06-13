Международное агентство по атомной энергии заявило о наличии радиоактивного загрязнения внутри ядерного объекта в Натанзе, куда сегодня нанес удар Израиль.

Об этом сообщается в аккаунте МАГАТЭ в Х.

При этом, судя по публикации, уровень загрязнения не является критическим и за пределами объекта превышения уровня радиации нет.

"Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остался неизменным. Тип радиоактивного загрязнения, присутствующего внутри объекта, в основном альфа-частицы, может контролироваться соответствующими защитными мерами", – сказано в сообщении.

В Натанзе расположен завод по обогащению урана. В городе работало около 4 тысяч центрифуг для обогащения урана. Вблизи города, в глубине горного массива Загрос, находится подземный центр по созданию ядерного оружия. По оценкам экспертов, он недоступен для современных средств поражения.

Днем в МАГАТЭ заявили, что пока не видят признаков того, что удары Израиля сумели поразить ядерные объекты Ирана, которые находятся глубоко под землей.

Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших оказались командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами и начальник Генштаба. Иран пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".

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