После удара Израиля по Ирану мировые фондовые рынки рухнули, а цены на нефть резко выросли. Об этом сообщает Reuters.

Нефть после подорожания на 14% до 79 долларов за баррель уже успела откатиться до 74 долларов, то есть на 5% за день.

Фьючерсы на американский индекс S&P 500 упали на 1,7%, на Nasdaq - на 1,8%, панъевропейский STOXX 50 - на 1,6%. Японский Nikkei снизился на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

Отмечается, что фьючерсы на американские акции упали более чем на 1,5%, европейские и азиатские акции упали на 1%.

При этом инвесторы продолжают активно вкладываться в "активы-убежища", такие, как золото, доллар и швейцарский франк.

Золото подорожало на 1,5%, до 3 434 долларов за унцию, приблизившись к рекордной отметке 3 500,05 долларов, установленной в апреле.

Швейцарский франк подорожал на 0,4% - до 0,8072 за доллар США, японская иена - на 0,3% до 143,12. Сам доллар также выступил как "тихая гавань" - его индекс вырос на 0,5% до 98,131.

Евро снизился на 0,4% до 1,1538 доллара, частично отыграв рост на 0,9% накануне - до максимума с октября 2021 года. Британский фунт опустился на 0,5% - до 1,3554 доллара, после того, как ранее в тот же день достиг самой высокой отметки с февраля 2022-го - 1,3613 доллара.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба.

Подробнее о последствиях новой войны на Ближнем Востоке мы писали в отдельном материале.