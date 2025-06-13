Иранская армия оказалась "слепа, глуха и нема" в ходе израильского удара из-за массированной кибератаки на систему обороны страны.

Такое предположение выдвинули военные обозреватели немецкого таблоида Bild.

По-видимому, Израилю удалось до самого утра отключить иранские радары, из-за чего иранские ВВС, поднявшиеся в воздух, просто не видели целей. Были зафиксированы удары только с одной базы иранских ПВО.

В результате израильские ВВС, использовавшие для удара по Ирану около двухсот самолётов, не потеряли ни одного. При этом бомбардировщики F-35, F-16 и F-15 подлетали к целям на расстояние до 50 километров, чтобы сбросить управляемые бомбы.

"Сотни офицеров и пилотов Ирана даже не знали, что вообще что-то происходит. Это указывает на массированную кибератаку с применением средств электронной войны, которая, вероятно, началась уже при взлёте израильских самолётов", - пишет издание.

Кроме того, Израиль, по всей видимости, вывел из строя связь между различными подразделениями ПВО и частные коммуникационные системы: мобильные телефоны, рации и пейджеры. Атакованные объекты никто не предупредил с помощью ни SMS, ни мессенджера WhatsApp, ни по телефону.

Ранее СМИ писали, что Израиль создал базу ударных дронов на территории Ирана, которые сегодня атаковали объекты.

Мы анализировали, как Иран может ответить на израильскую атаку.