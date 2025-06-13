"Никакого промедления и отступления не будет". Иран пообещал ответить Израилю на атаку
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ответит Израилю "решительно и пропорционально".
Его слова приводит Reuters.
"Иран подтверждает свое неотъемлемое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН, и будет решительно и соразмерно реагировать на эти незаконные и трусливые акты", — сказал Аракчи.
По данным журналистов, Иран запустит сотни ракет по Израилю уже в ближайшие часы.
Агентство ИРНА пишет, что Иран обвиняет США в соучастии в нападении. Иран вызвал посла Швейцарии, чтобы передать США предупреждение по поводу атаки Израиля.
"Соединённые Штаты должны быть привлечены к ответственности за своё незаконное поведение", – заявил иранский представитель Надин Лозано послу Швейцарии в Тегеране.
Также Иран предостерёг США от какой-либо поддержки Израиля в ходе ответных действий Тегерана, "включая попытки воспрепятствовать Ирану в реализации своего права на законную оборону".
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с обращением по ТВ.
Заявил, что армия Ирана "с полной мощью" выступит против Израиля и приведут его к краху. Израиль "не выйдет безнаказанным из этого чудовищного преступления",
"Народ Ирана может быть уверен - никакого промедления и отступления не будет", - сказал Хаменеи.
Мы анализировали, каким образом может действовать Иран дальше.
Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Иран пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".
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