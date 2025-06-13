Иерусалим и Тель-Авив под ответным ударом ракет Ирана. Фото и видео
Иран запустил сотни баллистических ракет в сторону Израиля. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.
Армия Ирана приступила к проведению операции против Израиля в ответ на удары по иранской территории, пишет сайт иранского телеканала Al Alam. Ракеты Тегеран запускает волнами. Сообщают как минимум о двух волнах ударов, обещают и третью.
Как следует из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответная операция Ирана против Израиля получила название "Правдивое обещание 3".
В сети появились кадры ударов иранских ракет, бьющих по Тель-Авиву.
Иранские медиа пишут об ударе по командному пункту ЦАХАЛ в правительственном квартале Кирия, где находилось израильское военное и политическое руководство. IRNA утверждает, что несколько выпущенных Ираном ракет попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля. Пресса также заявляет о пожаре возле штаб-квартиры Минобороны Израиля после падения иранских баллистических ракет.
Также сообщают о взрывах в Иерусалиме и Хайфе.
Всего к моменту выхода материала Иран выпустил по Израилю более 300 ракет. Предварительно сообщается о десятках прилетов и семерых пострадавших.
Согласно сообщению армии обороны Израиля, Иран выпустил по Израилю только 150 ракет в ходе двух волн обстрела.
Карта воздушной тревоги в Израиле.
Руководство Израиля сегодня заявляло, что ожидает ответа Ирана и что нанесет в свою очередь ответный удар.
Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Иран пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".
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