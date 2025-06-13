Из-за серии ударов Израиля по иранским ядерным и военным объектам созвали на экстренное заседание Совет Безопасности ООН.

Об этом сообщает Reuters.

Анонимные источники издания сказали, что сегодня вечером Совет Безопасности будет заседать по поводу ударов Израиля по Ирану.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее сегодня обратился с просьбой о проведении встречи в письме в главный орган ООН, заявив, что Израиль "пересек все красные линии, и международное сообщество не должно позволить этим преступлениям остаться безнаказанными".

В повестке дня Совбеза ООН сегодня появилось запланированное событие, касающееся Ближнего Востока. Встреча планируется на 22:00 по Киеву.

Ранее мы приводили шесть сценариев возможного развития событий в Иране.

Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Иран пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".

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