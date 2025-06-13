Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран нанесёт жёсткие удары по стране.

"Иранские ракеты прилетят. Ответный удар тоже последует", – цитирует его издание The Times of Israel.

По словам премьера, израильская операция стала одной из крупнейших в истории подобных атак и "значительно превосходит прежние по масштабам".

Нетаньяху отметил, что на данный момент в Иране царит хаос, но Тегеран обязательно ответит.

"Удары будут. Возможно, волнами и очень жёсткие", – предупредил он.

Израильский премьер также заявил, что указание разработать операцию против ядерной программы Ирана дал еще в ноябре 2024 года, изначально она была запланирована на апрель.

Президент Израиля Ицхак Герцог после встречи с Нетаньяху предупредил сограждан, что "страну ждут тяжелые дни".

"Перед нами трудные дни и сложные моменты, через которые всем нам придется пройти вместе. Я верю всем сердцем, что вместе мы сможем выстоять. Вместе мы построим новую, более безопасную и более справедливую действительность", – сказал Герцог.

Также служба тыла Израиля предупредила граждан, что им необходимо находиться вблизи убежищ и защищенных помещений.

Иран со своей стороны уже пообещал ответить Израилю на атаку.

Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Иран пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".

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