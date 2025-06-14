Телеведущий Такер Карлсон публично раскритиковал Дональда Трампа после удара Израиля по Ирану. Он заявил, что президент США стал соучастником этих событий. Об этом пишет New Republic.

По мнению Карлсона, США не просто знали, что атака произойдет, – они помогали Израилю ее осуществить, что делает Штаты частью происходящего. Он отметил, что политики, заявляющие о приверженности принципу "Америка прежде всего", теперь не могут убедительно утверждать, что США не причастны к операции.

"Наша страна глубоко влипла. Стоит немного отстраниться и спросить: как всё это помогает Соединённым Штатам? В голове не приходит ни одного разумного ответа", – добавил Карлсон.

Известно, что Иран также считает Соединенные Штаты причастными к атаке Израиля. Об этом сообщает сообщает агентство IRNA. Иран вызвал посла Швейцарии, чтобы передать США предупреждение по поводу атаки Израиля.

"Соединённые Штаты должны быть привлечены к ответственности за своё незаконное поведение", – заявил иранский представитель Надин Лозано, послу Швейцарии в Тегеране.

Также Иран предостерёг США от какой-либо поддержки Израиля в ходе ответных действий Тегерана, "включая попытки воспрепятствовать Ирану в реализации своего права на законную оборону", сообщается в заявлении.

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран вел консультации по новому раунду переговоров с США по ядерной программе, но удары Израиля вынудили страну"сойти с пути дипломатии".

В свою очередь эксперт по ядерной политике Ирана Элли Геранмайех считает, что реальная цель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху – не ликвидация ядерного потенциала Ирана, а подрыв любого пути к возобновлению дипломатии между Тегераном и Вашингтоном. Об этом она заявила телеканалу Al Jazeera.

Известно, что Израиль обманом заставил командование иранских ВВС собраться вместе, чтобы нанести по ним удар, сообщил близкий к республиканцам телеканал Fox News со ссылкой на представителя израильских служб безопасности.

"Мы провели определенные мероприятия, чтобы узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это заставит их встретиться - но, что еще важнее, мы знали, как удержать их там", - заявил источник.

Он также сказал, что Израиль сумел поразить системы ПВО и баллистические ракеты, которые Тегеран планировал использовать против Израиля.

Согласно сообщению Axios, американские военные в Израиле принимали участие в перехвате иранских ракет.

Ранее стало известно, что Израиль убил всех участников переговоров c США со стороны Ирана, сообщила корреспондент CNN Дана Бэш со ссылкой на Трампа.

"Трамп сказал: «Люди, с которыми я имел дело, мертвы». Я уточнила: «Означает ли это, что Израиль убил людей, с которыми вы вели переговоры?». Он ответил с сарказмом: «Ну, они точно не от гриппа умерли и не от коронавируса", – сообщила Бэш.

Ранее Такер Карлсон обвинил украинские власти в причастности к покушению на Дональда Трампа во время предвыборной кампании президента США.

Мы сообщали, что называвший Владимира Зеленского "марионеткой Байдена" телеведущий Карлсон ушел с канала Fox News. Он также объявил о скором выходе интервью с Зеленским, но оно так и не было опубликовано.