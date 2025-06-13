Израиль убил всех иранских участников переговоров c США.

Об этом сообщила корреспондент CNN Дана Бэш со ссылкой на главу Белого дома Дональда Трампа.

"Трамп сказал: "Люди, с которыми я имел дело, мертвы". Я уточнила: "Означает ли это, что Израиль убил людей, с которыми вы вели переговоры?" Он ответил с сарказмом: "Ну, они точно не от гриппа умерли и не от коронавируса", – рассказала Бэш.

В свою очередь глава МИД Ирана заявил, что Тегеран вел консультации по новому раунду переговоров с США по ядерной программе, но удары Израиля вынудили страну сойти с пути дипломатии.

Ранее сообщалось, что в ходе воздушного удара Израиля погибли высокопоставленные иранские военные руководители и учёные-ядерщики. Их имена и фотографии публикуют западные издания, которые сообщили о гибели только 13 человек.

Сегодня Трамп грозился, что следующие удары по Ирану будут "еще более жесткими", и "дальше будет хуже", если Тегеран не заключит ядерную сделку.

В свою очередь Иран обвинил США в причастности к атаке Израиля и отказался от переговоров о ядерной программе.

Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Иран пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".

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