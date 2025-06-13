Учёные и командиры. Кого убил Израиль в ходе ракетной атаки Ирана. Список
В ходе воздушного удара Израиля погибли высокопоставленные иранские военные руководители и учёные-ядерщики.
Их имена и фотографии публикуют западные издания.
Всего жертвами атаки стали 13 человек:
- Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммед Багри;
- главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами;
- командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР Амир-Алии Хаджизаде;
- глава противовоздушной обороны КСИР Давуд Шекхиян;
- командующий Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам-Али Рашид;
- заместитель начальника операций ВС Мехди Раббани;
- советник аятоллы Али Шамхани;
- глава Иранской организации оборонных инноваций и исследований (SPND) Реза Мозаффариния Хоссейн;
- командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Исмаил Каани;
- экс-глава Организации по атомной энергии Ирана и ключевой физик-ядерщик программы по обогащению урана Ферейдун Аббаси-Давани;
- президент Исламского университета "Азад", специалист по лазерной изотопной сепарации Мохаммад Мехди Теханчи;
- замдиректора Организации атомной энергии Ирана Сейед Амир Хоссейн Фекхи;
- учёный-ядерщик Абдуирахим Минучехр.
Судя по списку, были убиты многие представители верховного командования иранской армии и КСИР. И хоть им уже, по большей части, назначены преемники, столь значительные потери военных руководителей могли стать одной из причин, по которой Иран не смог нанести быстрый ответный удар – КСИР потребовалось время, чтобы сформировать новое командование.
Ранее мы публиковали фото и видео с места ударов Израиля по Ирану, в Тегеране прозвучали новые взрывы и работала ПВО.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших – командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Тегеран пообещал, что ответит на действия Израиля "жёстким возмездием" и поднял красный флаг мести.
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