В ходе воздушного удара Израиля погибли высокопоставленные иранские военные руководители и учёные-ядерщики.

Их имена и фотографии публикуют западные издания.

Всего жертвами атаки стали 13 человек:

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммед Багри;

главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами;

командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР Амир-Алии Хаджизаде;

глава противовоздушной обороны КСИР Давуд Шекхиян;

командующий Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам-Али Рашид;

заместитель начальника операций ВС Мехди Раббани;

советник аятоллы Али Шамхани;

глава Иранской организации оборонных инноваций и исследований (SPND) Реза Мозаффариния Хоссейн;

командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Исмаил Каани;

экс-глава Организации по атомной энергии Ирана и ключевой физик-ядерщик программы по обогащению урана Ферейдун Аббаси-Давани;

президент Исламского университета "Азад", специалист по лазерной изотопной сепарации Мохаммад Мехди Теханчи;

замдиректора Организации атомной энергии Ирана Сейед Амир Хоссейн Фекхи;

учёный-ядерщик Абдуирахим Минучехр.

Судя по списку, были убиты многие представители верховного командования иранской армии и КСИР. И хоть им уже, по большей части, назначены преемники, столь значительные потери военных руководителей могли стать одной из причин, по которой Иран не смог нанести быстрый ответный удар – КСИР потребовалось время, чтобы сформировать новое командование.

Ранее мы публиковали фото и видео с места ударов Израиля по Ирану, в Тегеране прозвучали новые взрывы и работала ПВО.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших – командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Тегеран пообещал, что ответит на действия Израиля "жёстким возмездием" и поднял красный флаг мести.

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