Тегеран заявляет, что продолжит работу в ядерной сфере, несмотря на убийство учёных, ведущих исследования в этом направлении.

Предварительно, погибли трое видных деятелей: бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси, ректор Исламского университета Азада Мохаммад Мехди Техранчи и инженер-ядерщик, который участвовал в программах по разработке центрифуг, Абдолхамид Минучехр.

Все трое были убиты в своих домах в ходе израильской воздушной атаки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент неясно, осталась ли у Ирана рабочая ядерная программа после столь масштабного удара.

Американский лидер также отметил, что не беспокоится о возможности начала региональной войны из-за ударов Израиля по Ирану.

В районе Тегерана произошли новые взрывы. На втором видео, как заявляется, ПВО Ирана сбивает израильские беспилотники. Одна из резиденций аятоллы Хаменеи подверглась удару ракеты, сообщают иранские СМИ. В иранских источниках публикуют видео, как заявляется, работы ПВО по отражению израильских атак а небе Ирана.

Иранские журналисты заявили о трёх сбитых израильских самолётах в течение дня и 7 обезвреженных дронах. Тель-Авив этих потерь не подтверждал.

Отметим, что во время ночной атаки системы ПВО Ирана практически бездействовали. Эксперты предполагают, что они были "ослеплены" в результате кибератаки и частично уничтожены израильскими ракетами и дронами (в том числе и запущенными с территории самого Ирана).

Опубликованные кадры позволяют предположить, что работа ПВО Ирана постепенно восстанавливается.

Ранее МАГАТЭ сообщило о радиоактивном загрязнении после удара Израиля.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших – командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Тегеран пообещал, что ответит на действия Израиля "жёстким возмездием" и поднял красный флаг мести.

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