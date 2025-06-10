Один из основателей Телеграм россиянин Павел Дуров не пользуется мобильным телефоном из соображений безопасности и чтобы не отвлекаться.

Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам одного из основателей Telegram, мобильный он использует два раза в неделю, чтобы протестировать новые функции приложения. В остальное время Дуров предпочитает ноутбук и планшет из соображений цифровой безопасности.

"Я не ношу его с собой, потому что он меня сильно отвлекает. Я также считаю, что он может нарушать мою конфиденциальность, и мне кажется, что он мне не нужен. Когда я хочу сосредоточиться на чем-то, я предпочитаю использовать свой ноутбук или iPad, чтобы делать заметки или общаться с командой", – сказал Дуров.

Ранее Дуров заявил, что до сих пор не понимает, в чём именно его обвиняют французские власти.

"Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и так – подобная трактовка "соучастия" крайне натянута. По словам адвокатов, прецедентов почти нет", – сказал Дуров.

Предприниматель также высказал надежду, что арест во Франции не связан с тем, что он – русский по национальности.

"Я надеюсь, это никак не связано с моей этнической принадлежностью", – сказал сооснователь Telegram.

На уточнение Карлсона, что, скорее всего, именно так и есть, Дуров добавил, что "это действительно тревожно".

Он рассказал, что после задержания в Париже у него забрали телефон и четыре дня продержали в комнате без окон и постельного белья.

Ранее Дуров отверг обвинения в сотрудничестве с властями России. Основатель Телеграм также готов дать показания о вмешательстве Франции в президентские выборы Румынии.