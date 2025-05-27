Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он русский, и что никогда не будет "чьим-то активом".

Так бизнесмен прокомментировал обвинения в сотрудничестве с российскими властями.

Свое заявление Дуров сделал на конференции в Норвегии, посвящённой правам человека.

"Я – русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моём жизненном пути – о том, чем я занимался до Telegram, какую роль "ВКонтакте" и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе", – сказал он.

"Меня сильно оскорбляет, когда люди говорят, что я российский "актив", – добавил Дуров.

Он связал обвинения в вероятном сотрудничестве с российскими силовиками с тем, что люди "однобоко" мыслят о понятии "свобода слова". В качестве примера Дуров упомянул отказ блокировать канал радикальных правых в Румынии по запросу французской полиции.

Telegram, по его словам, стал популярным в странах с угрозой конфиденциальности, а после протестов в Китае подвергся мощной DDoS-атаке.

Отдельно Дуров рассказал о своём аресте в Париже в 2024 году: его обвинили в соучастии в преступлениях, совершённых через Telegram. Он отметил абсурдность ситуации, так как французские власти знали, где он живёт, а офис Telegram в Дубае находится в одном здании с французским консульством.