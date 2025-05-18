Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил правительство одной из стран Европы в требовании заблокировать сторонников кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

При этом страну, которая этого потребовала, Дуров называть не стал, но опубликовал эмодзи с багетом.

"Западноевропейское правительство (угадайте, какое?🥖 ) обратились к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами. Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы.

Нельзя "защищать демократию", разрушая демократию. Нельзя "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы. Либо у вас есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого", - написал Дуров.

МИД Франции отреагировал на пост основателя Telegram.

"В Telegram и Twitter циркулируют совершенно необоснованные обвинения относительно предполагаемого вмешательства Франции в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех действовать ответственно и уважать румынскую демократию", - заявили в МИД страны, опубликовав скриншот поста Дурова с добавлением слова Fake.

"Обвинения в адрес Франции являются лишь отвлекающим маневром перед лицом реальных угроз вмешательства в дела Румынии. Франция призывает всех политических деятелей Румынии проявить ответственность и защитить демократию", - заявил МИД Франции.

Отметим, что в соцсетях сегодня также стало распространяться видео якобы французских солдат, переодетых в форму румынской жандармерии и приехавших в Румынию на день выборов.

В МИД Румынии эту новость назвали фейком. Судя по всему, именно это сообщение стало причиной беспокойства Парижа.

Позже Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на выборы в Румынии.

"Этой весной в "Зале сражений" отеля Hôtel de Crillon глава французской разведки Николя Лернер попросил меня заблокировать консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране - и не начнём делать это в Европе", - написал он.

Напомним, сегодня в Румынии проходит второй тур президентских выборов, на которых имеет шансы на победу правоконсервативный кандидат и глава ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион.

Ранее мы писали, что премьер Румынии Марчел Чолаку после победы ультраправого кандидата Джордже Симиона в первом туре президентских выборов объявил, что уходит в отставку.