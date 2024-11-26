Задержание во Франции основателя Телеграм Павла Дурова в августе не помешало мессенджеру подорожать в текущем году в три раза. Это произошло за счет продажи криптовалюты Ton, возникшей в рамках проекта Телеграма Open Network.

Об этом сообщает Financial Times.

Как заявляет мессенджер, за первые полгода 2024 года его активы выросли с почти 400 миллионов до 1,3 миллиарда долларов. Правда, рекордный рост выручки пришелся на период, когда Дуров еще не был арестован.

Согласно финансовой отчетности, за шесть месяцев до конца июня Телеграм получил 525 миллионов долларов выручки, что на 190% больше, чем за тот же период 2023 года.

Почти половину выручку мессенджер получил благодаря сделке, в рамках которой криптовалюте Toncoin разрешили стать эксклюзивным средством для малого бизнеса для покупки рекламы в приложении. Однако с 1 октября Ton уже утратил эксклюзивный статус.

Напомним, Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Его подозревают в содействии терроризму и распространению запрещённых материалов в его мессенджере.

Впоследствии бизнесмена выпустили, но запретили покидать Францию в течение полугода - до марта следующего года.