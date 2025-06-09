Один из основателей популярного мессенджера Телеграм Павел Дуров заявил, что не понимает, в чём его обвиняют французские власти.

Об этом IT-бизнесмен рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и так – подобная трактовка "соучастия" крайне натянута. По словам адвокатов, прецедентов почти нет", – сказал Дуров.

Предприниматель также высказал надежду, что арест во Франции не связан с тем, что он – русский по национальности.

"Я надеюсь, это никак не связано с моей этнической принадлежностью", – сказал сооснователь Telegram.

На уточнение Карлсона, что, скорее всего, именно так и есть, Дуров добавил, что "это действительно тревожно".

Он рассказал, что после задержания в Париже у него забрали телефон и четыре дня продержали в комнате без окон и постельного белья.

"В комнате площадью 7 кв метров, без окон, из бетонных блоков. В узкой комнате, без постельного белья, подушки, матраца – только коврик для йоги, может, в один см толщиной. Дверь была надёжно заперта", – сказал он.

Дуров отметил, что провёл четыре дня в полицейском участке на юге Парижа в одиночной камере, однако подчеркнул, что это не была тюрьма или СИЗО.

"С юридической точки зрения это не было тюрьмой", – добавил он.

Ранее Дуров отверг обвинения в сотрудничестве с властями РФ.

Напомним, основатель Телеграм готов дать показания о вмешательстве Франции в президентские выборы Румынии.