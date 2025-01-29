Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров высказал мнение о причинах, почему Китай "так быстро догнал США в области искусственного интеллекта". Он считает, что дело в том, что китайская система среднего образования превосходит западную.

Об этом Дуров написал в своем телеграм-канале.

"Прогресс Китая в эффективности алгоритмов не возник из ничего. Китайские школьники уже давно превосходят других по математике и программированию на международных олимпиадах. Когда дело доходит до подготовки выдающихся исполнителей в математике и науке, система среднего образования Китая превосходит западную. Она поощряет жесткую конкуренцию среди студентов. Напротив, большинство западных школ не поощряют конкуренцию, запрещая публичные объявления оценок и рейтингов учеников. Обоснование понятно - защитить учеников от давления или насмешек. Однако такие меры также предсказуемо демотивируют лучших учеников. Победа и поражение - две стороны одной медали. Устраните проигравших - и вы устраните победителей", - пишет Дуров.

Он считает, что если система среднего образования США не подвергнется радикальной реформе, "растущее доминирование Китая в технологиях кажется неизбежным".

О том, как недавнее появление китайской DeepSeek встряхнуло рынок ИИ, мы писали в отдельном материале.

Тем временем Китай запустил еще одну нейросеть. Крупный китайский маркетплейс Alibaba представил свою новую модель нейросети Qwen2.5-Max. По словам разработчиков, модель превосходит ChatGPT и DeepSeek по многим показателям.