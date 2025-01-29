Крупный китайский маркетплейс Alibaba представил свою новую модель нейросети Qwen2.5-Max.

Об этом сообщили в компании.

По словам разработчиков, модель превосходит ChatGPT и DeepSeek по многим показателям, или, как говорят в специалисты в сфере искусственного интеллекта, бенчмаркам: Arena-Hard, LiveBench, LiveCodeBench и GPQA-Diamond. Также новинка демонстрирует близкие к конкурентам результаты в других бенчмарках, например MMLU-Pro.

Отмечается, что Qwen2.5-Max является крупномасштабной моделью, которая была предварительно обучена на более чем 20 триллионах токенов.

При этом нейросеть имеет доступ к интернету и может работать с актуальными данными. Также она умеет писать код, генерировать фото и видео , хотя последняя функция пока недоступна.

Предполагается, что модель выкладывали в спешке, чтобы успеть попасть в информационную волну об ИИ-сенсациях, приуроченную к китайскому нового году. Поэтому первое время у нее могут проявляться недочеты.

Сравнение с DeepSeek и с LLaMA3.1

Сравнение с GPT-4o и Claude Sonnet-3.5

Между тем основатель Телеграма Павел Дуров высказал мнение о причинах, почему Китай "так быстро догнал США в области искусственного интеллекта". Он считает, что это происходит благодаря китайской системе среднего образования, которая превосходит западную.

"Прогресс Китая в эффективности алгоритмов не возник из ничего. Китайские школьники уже давно превосходят других по математике и программированию на международных олимпиадах. Когда дело доходит до подготовки выдающихся исполнителей в математике и науке, система среднего образования Китая превосходит западную. Она поощряет жесткую конкуренцию среди студентов. Напротив, большинство западных школ не поощряют конкуренцию, запрещая публичные объявления оценок и рейтингов учеников. Обоснование понятно: защитить учеников от давления или насмешек. Однако такие меры предсказуемо демотивируют лучших учеников. Победа и поражение — две стороны одной медали. Устраните проигравших — и вы устраните победителей", - пишет Дуров.

Он считает, что если система среднего образования США не подвергнется радикальной реформе, "растущее доминирование Китая в технологиях кажется неизбежным".

Ранее американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, обвинила китайского конкурента DeepSeek в краже их данных.

Также в СМИ писали о том, что китайская модель искусственного интеллекта от DeepSeek впервые обошла ChatGPT, став самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в App Store.

Не так давно мы подробно разбирали, что означает появление китайской нейросети DeepSeek.