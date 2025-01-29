Американская компания OpenAI, разработавшая чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT, обвинила китайского конкурента DeepSeek в краже их данных.

Об этом сообщает Fиздание inancial Times.

Речь идет о технологии дистилляции, которую разработчики чат-ботов применяют для обучения своих моделей.

Стартап DeepSeek обвинили в использовании результатов более крупных и производительных нейросетей, что позволило ей достигать аналогичные результаты при решении конкретных задач с гораздо меньшими затратами.

В публикации отмечается, что дистилляция является обычной практикой в ​​отрасли, однако в OpenAI запрещают использовать ее для создания собственной конкурирующей модели.

"Проблема возникает, когда вы делаете это для создания собственной модели для своих собственных целей", - заявил изданию человек, приближенный к OpenAI.

Ранее мы писали о том, что китайская модель искусственного интеллекта от DeepSeek впервые обошла ChatGPT, став самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в App Store. Модель также вызвала панику по всей Кремниевой долине.

Мы подробно разбирали, что означает появление китайской нейросети DeepSeek.