Российский предприниматель в сфере информационных технологий Павел Дуров поздравил пользователей Телеграма с Днем Победы и принял участие в акции "Бессмертный полк", рассказав историю своего деда.

"С Днём Победы! 90 лет назад мой дед, Семён Туляков, был призван на военную службу и прошёл и Зимнюю, и Великую Отечественную войну. Он был командиром взвода и лейтенантом. По иронии судьбы, те же звания я получил 20 лет назад на военной кафедре СПбГУ – но в сотни раз менее заслуженно. Дед был награждён медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией", а также орденами Отечественной войны I и II степени и орденом "Красная Звезда»", – написал Дуров в Телеграме.

Между тем в Украине народный депутат Марьяна Безуглая написала заявление в Службу безопасности Украины на коллегу-парламентария из партии "Слуга народа" Максима Бужанского из-за его поздравления с 9 Мая, в котором он использовал понятие "Великая Отечественная война".

Ранее мы в отдельном материале разбирали, что показало празднование 9 Мая в Москве, на котором присутствовали главы нескольких государств, в том числе Китая.