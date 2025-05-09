Народный депутат Марьяна Безуглая написала заявление в Службу безопасности Украниы на коллегу-парламентария из партии "Слуга народа" Максима Бужанского из-за его поздравления с 9 Мая. в котором он использовал понятие Великая Отечественная война.

Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале Безуглой.

"Братцы, с Днём Победы! Великая Отечественная - это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей", - написал Бужанский в своем Телеграме.

Безуглая репостнула его публикацию со своим возмущенным комментарием.

"Подаю на этого черта в СБУ. Пусть только не отреагируют", - прокомментировала пост Бужанского нардеп.

Не так давно Бужанский заявил, что слова спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа о том, что Киев "меньше волнуют" русскоязычные регионы и поэтому можно смириться с их потерей, в немалой степени вызваны политикой в отношении русскоязычного населения, которая проводилась в Украине в последние годы.

Также нардеп возмущался Антином Мухарским, который критиковал русскоязычных школьников Харькова.