Слова спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа о том, что Киев "меньше волнуют" русскоязычные регионы (и поэтому можно смириться с их потерей) в немалой степени вызваны политикой в отношении русскоязычного населения, которая проводилась в Украине в последние годы.

Об этом написал народный депутат от партии "Слуга народа" Макс Бужанский.

"Увидел вот такую цитату Уиткоффа, горько усмехнулся. Знаете, кто подарил ему такую мысль? Те, кто все эти годы изо всех сил изображал, что русскоязычные, это какое-то крошечное маргинальное меньшинство, в основном где-то там, на оккупированных территориях и сосредоточенное, тем, кто запрещал переводы книг на русский и пытался первоклашек русскоязычных штрафовать за болтовню на переменах, те, кто из шкуры вон лез, пытаясь показать - у нас таких нет и они нам не нужны. Ну вот, у них всё получилось, их услышали", - написал Бужанский.

По его словам, он жалеет, что никто не сказал Уиткоффу, "что у нас полстраны русскоязычных, в разы больше чем тех, кто на оккупированных территориях сейчас".

"Никто не сказал, не прозвучало этого нигде. Так откуда ему это знать, если он видит только хейт и попытки дискриминировать (русскоязычных - Ред.) посильнее?" - спрашивает Бужанский.

Напомним, ранее Уиткофф дал понять, что, когда он говорит о передаче России пяти украинских регионов, он говорит не о всей их территории, а только о той их части, которую РФ сейчас уже и так контролирует.

Почему представитель Трампа назвал ключевым вопрос "пяти территорий" Украины при урегулировании войны, мы разбирались в отдельном материале.